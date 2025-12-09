Mehmed Fetihler Sultanı 61. bölüm izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

Ancak Draven, Yorgo'nun niyetini sezer ve onu adım adım takip eder. Yorgo ağır bir saldırıya uğrar; kapıyı açıp açamadığı ise bilinmezliğe gömülür. Vaat edilen saat geldiğinde karargâhta herkes gözünü sur kapılarına diker. Ne bir işaret vardır ne de Yorgo'dan bir haber…Kapılar açılacak mı, yoksa Yorgo çoktan susturuldu mu?

Bu belirsizliğin içinde Mehmed kararını verir. Şahi topları Notia surlarına ateş açar; her gürleyişte taşlar yerinden sökülür. Açılan gedikten Yeniçeriler, lağımcılar ve akıncılar hızla şehrin içine ilerler.