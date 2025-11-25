Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı 25 Kasım 2025

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her salı saat 20.00'de başlayan Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm bu akşam yayın akışında beklendiği saatte görülmedi. Akışta 22.45'te yer alan dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair resmi bir açıklama bulunmasa da beklenen 60. bölümün fragmanı henüz izleyiciler ile buluşmadı.

Bu durum dizinin bu hafta tekrar veya özel bölümüyle ekranlara geleceği yönündeki iddiayı destekliyor.