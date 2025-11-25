Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı 25 Kasım 2025

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, her Salı akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Ancak 25 Kasım 2025 Salı günü, TRT 1 ekranları için yoğun bir program söz konusu. Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçı Galatasaray - Union Saint-Gilloise karşılaşması, normalde dizinin yayınlandığı saatte yayında olacak. Bu durum üzerine, izleyiciler Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu araştırıyor.
Her salı saat 20.00'de başlayan Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm bu akşam yayın akışında beklendiği saatte görülmedi. Akışta 22.45'te yer alan dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair resmi bir açıklama bulunmasa da beklenen 60. bölümün fragmanı henüz izleyiciler ile buluşmadı.
Bu durum dizinin bu hafta tekrar veya özel bölümüyle ekranlara geleceği yönündeki iddiayı destekliyor.
Dizi bu akşam tekrar veya özel bölümüyle ekranlara gelirse yeni bölüm gelecek hafta yani 2 Aralık tarihinde bekleniyor.
05.38 İstiklal Marşı
05.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.30 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 Galatasaray-Union SG | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
01.25 Cennetin Çocukları
03.55 Seksenler
04.25 Lingo Türkiye