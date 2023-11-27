Mehmet Ali Ağca’ya yağma suçundan dava 5 sanığın 10’ar yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Gökhan Erdal, Mehmet Ali Aslan (Ağca), Muhittin Erdal ve Reyhan Erdal katıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada savunması alınan sanık Mehmet Ali Aslan (Ağca) suçlamaları reddederek, müştekiyi ve sanıkları tanımadığını söyledi. Erzurumlu olduğunu ve geçmişte restoran işlettiğini bildiği Ayhan adlı kişinin aracılığı ile olaya konu evi satın aldığını belirtti. Ayhan'ın hatırı için bu evi satın aldığını ve Ayhan'ın açık kimliğini araştırıp mahkemeye bildireceğini anlatan sanık Aslan, "Sanıklardan yalnızca Ahmet Çetin'i, Ayhan'ın yanında görmüştüm. Ahmet Çetin'in bu dairenin satın alınması ile ilgili bir tavsiyesi olmadı. Bu işe doğrudan Ayhan aracılığı ile girdim. Daireyi yanlış hatırlamıyorsam 110 bin lira civarında bir paraya satın aldım. Ödemeyi elden yaptığımı hatırlıyorum. Ayhan'ın ricası üzerine kısa bir süre sonra bu evi sattım. Ne kadara sattığımı hatırlamıyorum. Satıştan bir süre sonra Ayhan beni arayarak evi satan kişinin evin ucuza satıldığını söyleyerek 1 milyon lira istediğini, vermememiz halinde bizi yakacağını söylemiş. Ayhan bu kişiden tefeci olarak da bahsetti. Öğrendiğim kadarıyla Ayhan'ın müşteki ile ticareti varmış. Ben kesinlikle müştekiyi tehdit etmedim. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

BENİ TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Mehmet Ali Aslan ifadelerinin devamında:"2015-2022 yılları arasında 5-6 tane gayrimenkul aldım 1 buçuk milyon dolar değerinde. 2 artı 1, harabe vaziyette bir ev için böyle bir iş içerisinde olamam. Ayhan adlı kişi beni tuzağa düşürerek, böyle bir olayın içerisine soktu." dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, sanık Ahmet Çetin hakkındaki yakalama emrinin devamına ve bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki olarak yer alan Gökhan Soylu'nun şikayet dilekçesine yer verildi. Müşteki Soylu, sanıklardan Muhittin Erdal ile bir dönem ticareti olduğunu, bu kişinin kendisine 30 adet çek nedeniyle borcu olduğunu, icra işlemi yapmasını istemediği için kardeşinin eski eşi adına bulunan Bahçelievler'deki bir evi almasını teklif ettiğini ve resmi senetle evi aldığını belirtti.

Sanıklardan Muhittin Erdal'a evi boşaltması için tahliye davası açtığını ancak davaların reddedildiğini dilekçesinde belirten müşteki Soylu, sanıklardan Erdal'ın sonrasında kendisini ölümle tehdit ettiğini ve bu yüzden ceza aldığını kaydetti.

Müşteki Soylu, 2021 yılının ocak ayında Mehmet Ali Aslan (Ağca) ve bilmediği bir kişi ile iletişime geçtiklerini, Ağca'nın kendisinden elindeki taşınmazın devrini vermesini, 'çoluğun çocuğun yok var, hiç korkmuyor musun' diyerek tehdit ettiğini ve sonunda korkusundan tapu devrini yaptığını söyledi.

İddianamede, sanık Muhittin Erdal ve kardeşinin oğlu olan Gökhan Erdal ile müştekiye verdikleri tapuyu diğer sanık Mehmet Ali Aslan (Ağca) ve Ahmet Çetin ile birlikte tehdit ederek tapuyu geri almak suretiyle Ağca'dan kendi kızının adına yaptıkları anlatıldı.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, sanıkların birden fazla kişi ile birlikte yağma suçunu işledikleri tespit edildi.

Sanıklar Mehmet Ali Aslan (Ağca), Reyhan Erdal, Muhittin Erdal, Gökhan Erdal ve Ahmet Çetin hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.