Mehmet Altıoklar’ın Çember Bilgeliği okurlarla buluşuyor

Mehmet Altıoklar, kitapta basketbol sahasında edindiği deneyimleri liderlik, takım olma, iletişim, duygusal dayanıklılık, karar alma ve kriz yönetimi perspektifiyle ele alıyor. Ayrıca bütün bu öğrenmeleri kadim bilgelik öğretileriyle de harmanlayarak birbirinden çok farklı gözüken alanların temeldeki kesişim noktalarına da ışık tutuyor.

Yazar, oyunu tanımlayan saha çizgilerinin zaman içinde hareket alanını sınırlayabildiğine dikkat çekerek, liderliğin bu sınırları fark edebilme ve gerektiğinde yeniden tanımlayabilme kapasitesi olduğunu vurguluyor. Kitap, sahadaki hız, sezgi, bilinçli farkındalık ve sorumluluk dinamiklerinin iş dünyasında karar alma süreçlerine nasıl yansıdığını ortaya koyuyor.

Kitap İmza Günü ve Söyleşi

Yer: D&R

Tarih: 25 Nisan

Saat: 15.00

Çember Bilgeliği, teorik yaklaşımlar yerine pratik deneyimlerden beslenen bir liderlik çerçevesi sunarken, özellikle belirsizlik anlarında alınan kararların belirleyici rolüne odaklanıyor.

Kitaptan bir alıntı:

"Liderlik, en iyi olduğun anda değil; en sıkıştığın anda nasıl karar verdiğinle ortaya çıkar. Bazen tek bir karar, oyunun yönünü değiştirir."

İmza günü kapsamında düzenlenecek söyleşide Altıoklar, kitapta ele aldığı liderlik yaklaşımını okurlarıyla paylaşacak.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör