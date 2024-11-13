Mehmet amca 45 yıldır günlük tutuyor

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı kırsal Gezlevi Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Tarçın'ı (88), yaşıtlarından ayıran bir özelliği var. 45 yıl önce ilk cümlelerini günlüğüne not alan Mehmet amca, o gün bugündür ne defterini ne de kalemini elinden hiç bıraktı. Mehmet amca kendi deyimi ile 45 yıl yani 540 ay, 2 bin 340 hafta ve 16 bin 425 gündür günlük tutuyor. Mehmet amcanın defterlerinde hüzünler ve sevinçler birlikte yer alıyor. Günlüklerine genellikle 'Sabah kalkıp namazımı kıldım' diye başlayan Mehmet amca, hayat arkadaşını kaybettiği 2008'i 'Hüzün yılı', öldüğü günü ise 'Kara günüm' olarak adlandırmış. Tarçın, "İnsanlar bu yaşta bile hâlâ yazdığım için şaşırıyorlar. Ama ben yazmayı hiç aksatmıyorum. Allah izin verirse, son nefesime kadar yazacağım. Yazmak bana çok iyi geliyor. Hafızamı da diri tutuyor" dedi.