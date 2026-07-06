Mehmet Ayazal cinayetinde şok iddia: Acılı anne SABAH’a konuştu! “Halası tuttu, oğlu bıçakladı”

Ankara'da 12 Haziran 2021'de yaşanan olayda, 20 yaşındaki Mehmet Ayazal, evlerini bastıkları gerekçesiyle halasının oğlu Sadettin Ceylan'ın (27) ailesinin yaşadığı adrese gitti. Bu sırada evin önüne çıkan Sadettin Ceylan'ın babası Hasan Ceylan ile Mehmet Ayazal arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Mehmet Ayazal'ın elindeki cop benzeri cisimle Hasan Ceylan'ın başına vurduğu iddia edildi. Apartman önündeki kavga seslerini duyan Sadettin Ceylan ise evden aşağı indi. Taraflar arasında çıkan arbedede Sadettin Ceylan, Mehmet Ayazal'ı bıçaklayarak öldürdü.
"SENİN ÖLÜMÜN ELİMDEN OLACAK"
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sadettin Ceylan'ın, Ayazal'a sosyal medya üzerinden çok sayıda tehdit içerikli mesaj gönderdiği belirlendi. Dosyaya giren mesajlarda, "Hepinizi tek tek düşüreceğim", "Senin ölümün elimden olacak" ve "O kan akmazsa ben de bir şey bilmiyorum" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. Olaya ilişkin görülen davada, Sadettin Ceylan'ın "kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından toplam 14 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, baba Hasan Ceylan ve anne Nesime Ceylan'ın ise üzerine atılı "iştirak halinde kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme veya gizleme" suçlarından beraatine karar verildi.
ACILI ANNE SABAH'A KONUŞTU: 'SİZİ KANA BULAYACAĞIM' DEDİ
Cinayette hayatını kaybeden Mehmet Ayazal'ın annesi Anakız ise SABAH'a yaptığı açıklamada dikkat çeken iddialarda bulundu. Anne Ayazal, Sadettin Ceylan'ın olaydan 2 gün önce evlerinin önüne geldiğini belirterek, "Kapının önünde bağırıp çağırmaya başladı. 'İnin aşağıya, sizi öldüreceğim, sizi geberteceğim, sizi kana boğacağım' diyordu. O sırada Mehmet evde değildi. Eşim aşağıya indi ve 'Oğlum senin derdin ne? Biz sana ne yaptık? Biz sana bulaşıyor muyuz?' diye sordu. Bunun üzerine eşime bıçak çekti. Eşim de buna bir tokat attı ve 'Sen dayını mı öldüreceksin? Dayına nasıl bıçak çekersin, utanmıyor musun?' dedi. Ancak tehditleri bununla da bitmedi. Ertesi gün benim oğluma 'Buraya gel, seninle konuşmamız lazım, erkeksel gel' şeklinde mesajlar attı. Mehmet de konuşmak amacıyla evlerine gitti." dedi.
"HALASI KOLLARINDAN TUTTU, OĞLU BIÇAKLADI"
Cinayetin planlı olduğunu söyleyen Anakız, olay sırasında hala Nesime Ceylan'ın Mehmet'i kollarından tuttuğunu, Saddettin Ceylan'ın ise 2 kez kalbinden bıçakladığını belirtti. Olay esnasında Mehmet Ayazal'ın yanında bulunan arkadaşının da bu iddiaları doğruladığını vurgulayan anne Ayazal, Hasan Ceylan'ın saldırıya müdahale etmediğini ve kenarda durup izlediğini savundu. Ayrıca, acılı anne, Sadettin'in Mehmet'e uzun süredir takıntılı olduğunu ve kıskançlık duygusu beslediğini belirtti.
AİLE, ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU
Verilen cezayı yetersiz bulan Ayazal ailesi, dosya kapsamında yeni bir hukuki süreç başlattı. Aile, kararın "kanun yararına bozulması" talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvuruda, Sadettin Ceylan'a verilen cezanın yetersiz olduğu belirtilirken, olay günü beraat eden anne Nesime Ceylan ile baba Hasan Ceylan'ın da "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan yargılanmaları gerektiği savunuldu. Oğlu için yıllardır adalet mücadelesi verdiğini söyleyen anne Anakız ise, "Oğlumu toprağa verdim ama acım ilk günkü gibi duruyor. Anne ve baba beraat etti, bu benim canımı daha da yaktı. Onların da cezalandırılmasını istiyoruz. Psikolojim bozuldu, yıllardır ayakta kalmaya çalışıyorum. Tek isteğim oğlum için adaletin tam anlamıyla yerini bulması" ifadelerini kullandı.