Mehmet Ayazal cinayetinde şok iddia: Acılı anne SABAH’a konuştu! “Halası tuttu, oğlu bıçakladı”

ACILI ANNE SABAH'A KONUŞTU: 'SİZİ KANA BULAYACAĞIM' DEDİ

Cinayette hayatını kaybeden Mehmet Ayazal'ın annesi Anakız ise SABAH'a yaptığı açıklamada dikkat çeken iddialarda bulundu. Anne Ayazal, Sadettin Ceylan'ın olaydan 2 gün önce evlerinin önüne geldiğini belirterek, "Kapının önünde bağırıp çağırmaya başladı. 'İnin aşağıya, sizi öldüreceğim, sizi geberteceğim, sizi kana boğacağım' diyordu. O sırada Mehmet evde değildi. Eşim aşağıya indi ve 'Oğlum senin derdin ne? Biz sana ne yaptık? Biz sana bulaşıyor muyuz?' diye sordu. Bunun üzerine eşime bıçak çekti. Eşim de buna bir tokat attı ve 'Sen dayını mı öldüreceksin? Dayına nasıl bıçak çekersin, utanmıyor musun?' dedi. Ancak tehditleri bununla da bitmedi. Ertesi gün benim oğluma 'Buraya gel, seninle konuşmamız lazım, erkeksel gel' şeklinde mesajlar attı. Mehmet de konuşmak amacıyla evlerine gitti." dedi.

"HALASI KOLLARINDAN TUTTU, OĞLU BIÇAKLADI"

Cinayetin planlı olduğunu söyleyen Anakız, olay sırasında hala Nesime Ceylan'ın Mehmet'i kollarından tuttuğunu, Saddettin Ceylan'ın ise 2 kez kalbinden bıçakladığını belirtti. Olay esnasında Mehmet Ayazal'ın yanında bulunan arkadaşının da bu iddiaları doğruladığını vurgulayan anne Ayazal, Hasan Ceylan'ın saldırıya müdahale etmediğini ve kenarda durup izlediğini savundu. Ayrıca, acılı anne, Sadettin'in Mehmet'e uzun süredir takıntılı olduğunu ve kıskançlık duygusu beslediğini belirtti.