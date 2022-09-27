Mehmet daha önce de yoğun bakımlık olmuş

Özel bakımevinde hem fiziki hem de psikolojik şiddet sonrası aynı gün hayatını kaybeden Mehmet Eres'in (20) ölümü şüpheli bulunmuş ve savcılık mezarının açılarak otopsi yapılmasına karar vermişti. Hala Emel Şen, bakımevinin ilgisizliğinden dolayı yeğeni Mehmet Eres'in rahatsızlandığını ve günlerce yoğun bakımda kaldığını SABAH'a anlattı.

"AŞIRI SUSUZ VE BAKIMSIZ KALDIĞINI DOKTORU RAPOR HALİNE GETİRDİ"

Hala Emel Şen, "Mehmet ölmeden önce yaklaşık 7-8 ay önce bir yoğun bakım süreci olmuştu" diyerek şunları ifade etti: "Yoğun bakım sürecinde aşırı susuz ve bakımsız kaldığını söylemişti doktoru ve bunu rapor haline getirmişti. Mehmet diyaliz gördü ve 39 gün boyunca yoğun bakım süreci geçirdi sürekli yanındaydım."

MEHMET ERES YOĞUN BAKIM SÜRECİ GEÇİRDİ

Hastaneye, bakımevi görevlilerinden sadece bir defa geldiğini belirten Hala Emel Şen şunları söyledi: Ben onlara açık açık bakımsız olduğunu söyledim ve daha sonra okul müdürü aradı, "böyle ihmal olmayacağını, yanlış düşündüğümüzü ve doktorun yanlış ithamda bulunduğunu ve çok iyi bakılacağını Mehmet'e ekstra mamalar verileceğini" söyledi ve sırf şikâyetçi olmayalım diye. Vasisi olduğu için Mehmet'in babası ile anlaştılar ve yeğenim tekrar o bakımevine gönderildi. Şimdi otopsi sonucunu bekliyoruz ama normal ölüm dahi yazsa eziyet sonucu kriz geçirmesi var. Sorumluların tutuklanmasını istiyorum" dedi.