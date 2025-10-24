Mehmet Daniş kimdir, yaş yaşında, nereli? İşte RTÜK’ün yeni başkanı Mehmet Daniş’in hayatı ve kariyeri

RTÜK'te görev değişimi yaşandı. Ebubekir Şahin'in görev süresinin tamamlanmasının ardından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı'na Mehmet Daniş getirildi. Yeni başkanın atanmasıyla birlikte kamuoyunun dikkatleri Mehmet Daniş'in yaşamına çevrildi. Vatandaşlar, "Mehmet Daniş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte RTÜK'ün yeni başkanı Mehmet Daniş hakkında merak edilen detaylar…
MEHMET DANİŞ KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş, siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında başlamış ve 22., 23. ve 24. dönemlerde Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştır. Meclis'te bulunduğu süre boyunca Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve Dilekçe Komisyonu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur.
64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevini üstlenen Daniş, yasama dönemlerinde pek çok kanunun hazırlanmasında aktif rol oynamış, çeşitli komisyonlarda çalışmalarıyla öne çıkmıştır. Siyasi ve idari alandaki tecrübesini kamu hizmetine aktarmayı sürdüren Mehmet Daniş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilmiş ve 27 Temmuz 2021 tarihinde görevine başlamıştır.