Mehmet Daniş kimdir, yaş yaşında, nereli? İşte RTÜK’ün yeni başkanı Mehmet Daniş’in hayatı ve kariyeri

64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevini üstlenen Daniş, yasama dönemlerinde pek çok kanunun hazırlanmasında aktif rol oynamış, çeşitli komisyonlarda çalışmalarıyla öne çıkmıştır. Siyasi ve idari alandaki tecrübesini kamu hizmetine aktarmayı sürdüren Mehmet Daniş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilmiş ve 27 Temmuz 2021 tarihinde görevine başlamıştır.