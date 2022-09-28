Mehmet Dinçerler ile sevgili olduğu iddia edilen Zehra Çilingiroğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında, kimin kızı?

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

15 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ile iş insanı ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızıdır. Kaya Çilingiroğlu, aslen Trabzon Sürmenelidir. Annesiyse Ardahanlıdır. Feraye Tanyolaç'tan olan Hüseyin Kaya isimli bir üvey kardeşi de bulunmaktadır.

Bekar olan ünlü isim, Londra Westminster Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. Boyu 1.65'tir. Oğlak burcu olan Çilingiroğlu, İstanbul'da ikamet etmektedir.

Zehra Çilingiroğlu, 24 yaşındadır.