Mehmet Dinçerler ile sevgili olduğu iddia edilen Zehra Çilingiroğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında, kimin kızı?

Mehmet Dinçerler ile sevgili olduğu iddia edilen Zehra Çilingiroğlu kimdir, kimin kızı soruları, vatandaşların ilgi odağında. Olaylı geçen 4 aylık Hadise evliliğinden sonra Dinçerler, soluğu Rodos adasında buldu. Partide Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmesi sonrası Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında, kimin kızı soruları yanıt aradı. Peki, Zehra Çilingiroğlu kimdir? İşte detaylar...
ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?
15 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ile iş insanı ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızıdır. Kaya Çilingiroğlu, aslen Trabzon Sürmenelidir. Annesiyse Ardahanlıdır. Feraye Tanyolaç'tan olan Hüseyin Kaya isimli bir üvey kardeşi de bulunmaktadır.
Bekar olan ünlü isim, Londra Westminster Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. Boyu 1.65'tir. Oğlak burcu olan Çilingiroğlu, İstanbul'da ikamet etmektedir.
Zehra Çilingiroğlu, 24 yaşındadır.
ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU MEHMET DİNÇERLER SEVGİLİ Mİ?
Olaylı bir ayrılık yaşayan Mehmet Dinçerler, evlilik krizi sonrasında kayıplara karışmıştı. Dinçerler, geçtiğimiz günlerde Rodos'a tatile gitti.
Şarkıcı Hadise ile boşanma aşamasında olan eşi Mehmet Dinçerler, Rodos tatili sırasında Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi.