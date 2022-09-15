Haberler Yaşam Haberleri Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise ile boşanacak olan Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 15.9.2022 10:24 Son Güncelleme: 15.9.2022 10:34

Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise ile boşanacak olan Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ünlü iş adamı Mehmet Dinçerler hayatı son günlerde sık sık gündeme geliyor. Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler Hadise ile Nisan ayında evlenmişti. Çift boşanma haberiyle tekrardan gündeme geldi. Yaklaşık 5 aydır ünlü popçuyla beraberlik yaşayan isim, Bodrum'da ünlü bir kahve zincirinin Türkiye CEO'su olarak da tanınıyor. Peki Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise ile boşanacak olan Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise ile boşanacak olan Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Hadise'nin boşanacağı Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusuna yanıt aranıyor. Bir süredir ayrılacakları konuşulan ikili magazin gündemine adeta damga vurdu. Öte yandan magazin gündeminin takipçileri "Hadise'nin ayrılacağı eşi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Mehmet Dinçerler hayatı

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Mehmet Dinçerler aslen Gaziantepli Mehmet Dinçerler oğlak burcudur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden biri olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce Asena Atalay ile anılmıştı.

Magazin dünyasının çok da uzak olmadığı Mehmet Dinçerler, yaklaşık 5 aydır Hadise ile evliydi

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Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise ile boşanacak olan Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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