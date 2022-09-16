Haberler Yaşam Haberleri MEHMET DİNÇERLER KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin boşanacağı eşi Mehmet Dinçerler'in hayatı
Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:24 Son Güncelleme: 16.9.2022 11:24

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin boşanacağı eşi Mehmet Dinçerler'in hayatı

Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 4 aydır evli olduğu Mehmet Dinçer’le boşanacaklarını açıklamıştı. Büyük aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen ikilinin ayrılığı da çok konuşuldu. Son dönemde magazin gündemi peş peşe gelen açıklamalarla sarsılırken “Hadise’nin boşanacağı eşi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Çift, 30 Nisan'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyevine girmişti. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte ünlü şarkıcı Hadise’nin boşanacağı eşi Mehmet Dinçerler’in hayatı

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in son dönemde ilişkilerinde kara bulutların gezdiği iddiaları konuşulurken boşanma açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Hadise'nin hiçbir maddi manevi tazminat talebinde bulunmazken Mehmet Dinçerler'in düğünde takılan takı ve ziynet eşyalarının kendisine verilmesini istediği ortaya çıktı. Ayrılık aşamasındaki ikili sosyal medyada da milyonların gündeminde. Peki, "Hadise'nin boşanacağı eşi Mehmet Dinçerler kimdir kaç yaşında? İşte ayrıntılar.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Mehmet Dinçerler aslen Gaziantepli Mehmet Dinçerler oğlak burcudur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden biri olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce Asena Atalay ile anılmıştı.

Magazin dünyasının çok da uzak olmadığı Mehmet Dinçerler, yaklaşık 4 aydır Hadise ile evliydi

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MEHMET DİNÇERLER KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin boşanacağı eşi Mehmet Dinçerler'in hayatı
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