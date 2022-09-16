MEHMET DİNÇERLER KİMDİR, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte ünlü şarkıcı Hadise’nin boşanacağı eşi Mehmet Dinçerler’in hayatı

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden biri olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce Asena Atalay ile anılmıştı.

Magazin dünyasının çok da uzak olmadığı Mehmet Dinçerler, yaklaşık 4 aydır Hadise ile evliydi