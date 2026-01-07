Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti

2026 yılına damga vuran Valiler Kararnamesi ile 19 ilin yönetim kademesinde değişikliğe gidildi. Bu değişim trafiğinin dikkat çeken noktalarından biri de Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin Osmaniye'ye atanması oldu. İşte, Osmaniye'nin yeni valisi olarak atanan Serdengeçti'nin hayatı ve kariyer yolculuğu: