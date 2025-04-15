Mehmet Kutlu’yu portakal bahçesinde öldüren cani yakalandı: Cinayeti 8 bin lira için işlemiş!

Adana'da 2 gün önce portakal bahçesinde öldürülen Mehmet Kutlu'nun (24) katil zanlısı Ramazan Aslan (51) yakalandı. Cinayet, Ramazan Aslan'ın Kutlu'ya 1 yıl önce 8 bin liraya sattığı elektrikli bisikletin parasını alamadığı için işlendiği öğrenildi. Sorgusunda, "Karşılaştığımız da küfür edince öfkeyle ateş ettim" diyen katil zanlısı Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BORCUNUN TAMAMINI ÖDEMEDİ

Olay 11 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Ramazan Aslan 1 yıl önce Mehmet Kutlu'ya 8 bin liraya elektrikli bisiklet sattı. Kutlu, geçen süre içinde Aslan'a borcunu ödemedi. Aralarında borç meselesi yüzünden husumet oluşan Ramazan Aslan ile Mehmet Kutlu olay günü karşılaştı. İkili arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Ramazan Aslan, Kutlu'yu göğsünden vurarak öldürüp kaçtı.

KAHVEHANEDE YAKALANDI

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ramazan Aslan'ı yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı. Ekipler, yaptıkları çalışmada katil zanlısı Aslan'ın cinayetin ardından merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Bölgeye giden polis, kahvehanede oturan zanlıyı yakaladı. Şüphelinin üzerini arayan ekipler, cinayette kullanıldığını değerlendirdikleri bir tabanca buldu.

"KÜFREDİNCE ÖFKELENDİM"

Gözaltına alınan ve sorgusunda "Karşılaştığında küfredince öfkelendim ve ateş ettim" diyen katil zanlısı Ramazan Aslan, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.