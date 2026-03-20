Mehmetçik, bayramda da elleri tetikte vatan nöbetinde

Giriş Tarihi: 20.03.2026 11:50

Güneydoğu’da ve sınır ötesinde terörle mücadele sırasına üstün başarılara imza atan Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı’nda görevli Mehmetçikler, bayrama elleri tetikte vatan nöbetinde girdi. Jandarmanın özel eğitimli askerlerinden oluşan komandolar, duruşlarıyla dosta güven, düşmana korku salıyor.

Irak sınırı yakınlarında yer alan Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, gece gündüz demeden her türlü şartta bölgenin güvenliğini tesis ediyor. Kurulduğu 1996 yılından bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla üstün bir mücadele ortaya koyan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, bayrama milletinin hizmetinde ve görevinin başında giriyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın özel eğitimli askerlerinin görev yaptığı Çakırsöğüt Jandarma Komutanlığı'ndaki askerler, bayramda da elleri tetikte vatanda nöbetinde olmanın gururunu yaşıyor. Ramazan bayramında başta ailelerinin olmak üzere tüm Türkiye'ye bayram mesajını ileten özel eğitimli jandarma komandolar, duruşlarıyla dosta güven, düşmana korku salarken, bayramlaşma töreni de yapıldı.

