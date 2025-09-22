Mehmetçik imdada yetişti

Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen, Fındıklı, İkizdere ve Güneysu ilçelerinde meydana gelen sellerin ardından, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'ndaki tesislerde mahsur kalanların 17'si, AFAD Başkanlığı'nın talebi üzerine bölgeye gönderilen Kara Kuvvetleri'ne ait 2, Hava Kuvvetleri'ne ait 1 helikopterle kurtarıldı. Yağışın durmasının ardından önce Rize-İkizdere yolu ulaşıma açıldı. Sel ve heyelan sonrası çökme yaşanan Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu da ekiplerin iş makineleri destekli çalışmaları sonucu güzergâhta oluşturulan yeni yol ile dün öğle saatlerinden itibaren kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.