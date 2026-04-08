Mekân kurşunlayan tetikçiler tutuklandı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan hesaplar mercek altına alındı. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında; "Tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür" biçiminde ilanlar verdikleri tespit edildi. İlanlarda; "İstanbul'daki işçiniz geldi. Mekâna atma 100 bin, yaralama 175 bin, önden ödeme alınır. Boş yere mesaj atmayın, kesin olup öyle yazın. Her iş yapılır, fiyatlarımız uygundur" şeklinde ifadeler kullanıldığı tespit edildi. İstanbul Emniyeti tarafından 16 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Şüpheli S.G. ifadesinde; "Paylaşımı bana birisi yapmamı söylemişti, bu kişi bana telegramdan ulaşmıştı, benim yapmış olduğum bu paylaşım sonrası bana birisi ulaşırsa kendisine yönlendirmemi ve bunun karşılığında da bana para vereceğini söylemişti, benim paylaşımımdan sonra bana bir kişi yazmıştı, ben de bu kişiyi bana paylaşımı yapmamı söyleyen kişiye yönlendirmiştim" dedi. U.E. ise ifadesinde; "Hesap bana ait değildir, Daltonlar Sohbet isimli bir gruba üye olmadım. X hesabıma Meksika üzerinden giriş yapıldığına ilişkin mesaj gelmişti" dedi. Ö.E. ise ifadesinde "Paylaşımda bulunmadım" dedi.