Haberler Yaşam Haberleri Mekatronik mühendisliği taban puanları! 2022 ÖSYM ile Mekatronik mühendisliği bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 13:53

Mekatronik mühendisliği taban puanları! 2022 ÖSYM ile Mekatronik mühendisliği bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

YKS sonuçları açıklandı ve üniversite taban puanları araştırması hız kazandı. Bu noktada araştırılan bölümler arasında mekatronik mühendisliği bölümü de yer alıyor. Bu bölümü tercih edecek aday öğrenciler çeşitli üniversitelerde mekatronik mühendisliği taban puanları araştırmasına koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Mekatronik mühendisliği üniversite taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, mekatronik mühendisliği taban puanları 2022…

Mekatronik mühendisliği taban puanları! 2022 ÖSYM ile Mekatronik mühendisliği bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Mekatronik mühendisliği taban puanları 2022 sorgulamasıyla araştırılmaya başladı. Üniversite tercihleri öncesinde mekatronik mühendisliği sıralama, puan ve kontenjan araştırmasına çıkan adaylar soruyor: ÖSYM ile 2022 Mekatronik üniversite taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? Mekatronik bölümü tercih edecekler üniversiteleri değerlendiriyor. İşte, mekatronik mühendisliği taban puanları…

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 mekatronik mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

MEKATRONİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 20+0


 20


 265.202


 257,95850
—-
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 10+0


Dolmadı


 Dolmadı
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(Almanca)		 SAY 50+2
50+2
45+2
37+1		 52
52
47
38		 26.122
29.300
34.100
39.500		 423,52041
480,61148
443,72571
420,92517
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 28.160
29.000
27.822
28.400		 420,44845
480,96518
454,07754
441,53037
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0
12+0
8+0
8+0		 12
12
8
8		 28.981
29.500
25.741
29.500		 419,20618
480,29223
457,71373
439,27779
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 37.160
38.100
35.988
33.700		 407,87074
469,43049
440,60482
431,17013
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
7+0
4+0
4+0		 9
7
4
4		 42.583
42.900
38.559
41.300		 401,12855
463,62048
436,58472
417,59202
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
3+0
3+0		 5
5
3
3		 50.838
54.700
41.776
47.600		 391,28370
449,72086
431,75968
407,07382
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
20+0
20+0
 10
20
20
 53.652
60.400
68.180
 387,97560
443,24262
395,56072
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 53+2
53+2
53+2
53+2		 55
55
55
55		 57.564
57.100
56.841
55.100		 383,67115
447,04010
410,37982
395,62387
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 5+0
5+0
8+0
6+0		 5
5
8
6		 59.608
60.200
63.336
61.300		 381,40761
443,48637
401,74505
386,64838
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(Almanca)		 SAY 10+0
10+0
5+1
3+0		 10
10
6
3		 60.618
60.800
53.802
57.300		 380,35734
442,74059
414,42286
392,45665
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0
7+0
5+0
4+0		 4
7
5
4		 61.991
59.800
54.760
54.600		 378,91937
443,92126
413,14224
396,30089
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
8+0
3+0
4+0		 7
8
3
4		 72.368
70.500
60.696
57.600		 368,29066
431,60316
405,18611
392,00653
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0


 4


 86.650


 354,66534
—-
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 89.315
81.900
76.874
73.500		 352,29415
418,80479
385,12882
370,58166
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0


 3


 89.954


 351,70457
—-
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0
4+0
3+0
20+0		 3
4
3
20		 107.386
115.000
118.455
152.000		 337,08335
384,53048
343,97252
303,21984
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 5+0
11+0
3+0
4+0		 5
11
3
4		 109.747
136.000
116.668
113.000		 335,20721
366,89289
345,45648
330,31567
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 113.322
111.000
102.890
90.400		 332,35350
388,65229
357,69076
351,52654
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0
30+0
40+0
40+0		 30
30
40
40		 118.466
112.000
136.751
128.000		 328,54622
387,59158
330,09893
319,25640
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 126.151
116.000
117.334
103.000		 323,05467
383,94990
344,87126
338,64886
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 3+0
4+0
3+0
3+0		 3
4
3
3		 129.368
142.000
141.277
123.000		 320,81332
361,88742
327,00964
322,58626
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 151.092
147.000
149.160
133.000		 307,03651
358,08656
321,85346
315,02249
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13+1
13+1
13+1
13+1		 14
14
14
14		 155.915
178.000
166.361
150.000		 304,29003
337,21709
311,63472
304,41817
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 14+0
15+0
3+0
2+0		 14
15
3
2		 160.224
163.000
123.240
124.000		 301,82484
347,19305
340,17654
322,12242
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 177.986
180.000
174.299
164.000		 292,51646
335,89167
307,38968
296,46734
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0
28+0
25+0
10+0		 30
28
25
10		 179.192
186.000
196.616
123.000		 291,93026
332,43009
296,46915
322,28055
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 207.424
196.000
193.284
178.000		 279,03647
327,08613
298,01787
289,08666
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 1+0
14+0

 1
5

 208.240


 278,69329
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 221.538
214.000
197.498
176.000		 273,27829
317,70251
296,09673
289,86876
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 41+0
41+0
35+0
35+0		 41
41
35
35		 223.807
245.000
267.136
284.000		 272,38216
303,81666
270,09028
251,80901
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 231.603
220.000
206.958
181.000		 269,38100
314,82849
291,92928
287,46357
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 24+1
24+1

 25
25

 233.161
240.000

 268,80822
305,91104
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 253.765
232.000
222.681
215.000		 261,62298
309,09029
285,54427
273,19008
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 50+0
44+0
29+0
29+0		 50
44
29
29		 257.149
267.000
235.639
233.000		 260,52063
294,73770
280,65994
266,77424
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0
21+0
37+0
44+0		 25
21
6
27		 260.767
284.000
Dolmadı
Dolmadı		 259,35883
288,56513
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 45+2
45+2
45+2
42+2		 47
47
47
44		 262.167
246.000
229.270
208.000		 258,91405
303,27780
283,04825
275,78610
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 270.757
257.000
257.699
232.000		 256,23286
298,69334
273,07474
267,13385
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 15+0


 15


 273.600


 255,38353
—-
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 48+2
48+2
56+2
56+2		 50
50
58
58		 274.391
262.000
252.656
228.000		 255,14985
296,61405
274,73815
268,39570
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0
43+0
26+0
26+0		 25
22
11
26		 284.378

Dolmadı
261.000		 252,18316

Dolmadı
257,93917
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0
8+0
10+0
2+0		 4
4
6
2		 284.689

Dolmadı
100.000		 252,08991

Dolmadı
342,02233
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 15+1
14+1
14+1
14+1		 16
15
15
15		 289.182
295.000
297.831
290.000		 250,82747
284,87621
261,18232
250,43217
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 11+1
11+1
11+1
11+1		 12
12
12
12		 289.962
296.000
287.681
294.000		 250,59811
284,44350
263,97683
249,35857
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 60+2


 62


 292.855


 249,81244
—-
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 6+1
6+1

 7
6

 296.888


 248,70374
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 40+1
60+2
60+2
48+2		 13
32
62
50		 Dolmadı

295.994
255.000		 Dolmadı

261,67710
259,88538
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 4+0
8+0

 1


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 2+0
4+0


Dolmadı


 Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 31
56
62
62		 Dolmadı

287.615
262.000		 Dolmadı

263,99532
257,71545
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 20+1
30+1
30+1
50+2		 9
8
13
19		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
57+2		 25
64
62
59		 Dolmadı

287.736
250.000		 Dolmadı

263,96346
261,16016
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 23+0


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 20+1
30+1
40+1
40+1		 9
10
13
25		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 17+0
24+0
7+0
14+0		 1
1

1		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 17+0
21+0
7+0
 1
1

 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0
19+0

 11
6

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 17+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 20+0


 17


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 38+0
42+0
20+0
26+0		 27
30
14
17		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 53
62
62
62		 Dolmadı
285.000
270.931
243.000		 Dolmadı
288,16087
268,90545
263,34257
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 20+1
40+1
60+2
60+2		 10
10
25
62		 Dolmadı

Dolmadı
292.000		 Dolmadı

Dolmadı
249,92331
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0
3+0


Dolmadı


 Dolmadı
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 20+1
50+2
50+2
48+2		 13
16
35
50		 Dolmadı

Dolmadı
276.000		 Dolmadı

Dolmadı
253,78777
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (İÖ)		 SAY 12+1
12+1
14+1
14+1		 5

6
9		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0

1
0		 Dolmadı

231.389
Dolmadı		 Dolmadı

282,23829
Dolmadı
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (İÖ)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 12
15
15
15		 Dolmadı
292.000
277.618
279.000		 Dolmadı
285,70638
266,90183
253,04603
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 20+1
20+1
30+1
50+2		 3
5
4
13		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 20+1
20+1
30+1
45+2		 3
3
3
10		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(Almanca) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0
3+0
3+0
1+0		 1

1
0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mekatronik mühendisliği taban puanları! 2022 ÖSYM ile Mekatronik mühendisliği bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA