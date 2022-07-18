Mekatronik mühendisliği taban puanları! 2022 ÖSYM ile Mekatronik mühendisliği bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Mekatronik mühendisliği taban puanları 2022 sorgulamasıyla araştırılmaya başladı. Üniversite tercihleri öncesinde mekatronik mühendisliği sıralama, puan ve kontenjan araştırmasına çıkan adaylar soruyor: ÖSYM ile 2022 Mekatronik üniversite taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? Mekatronik bölümü tercih edecekler üniversiteleri değerlendiriyor. İşte, mekatronik mühendisliği taban puanları…
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.
2022 mekatronik mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
MEKATRONİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|265.202
—
—
—
|257,95850
—-
—
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|10+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(Almanca)
|SAY
|50+2
50+2
45+2
37+1
|52
52
47
38
|26.122
29.300
34.100
39.500
|423,52041
480,61148
443,72571
420,92517
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|28.160
29.000
27.822
28.400
|420,44845
480,96518
454,07754
441,53037
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
| Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0
12+0
8+0
8+0
|12
12
8
8
|28.981
29.500
25.741
29.500
|419,20618
480,29223
457,71373
439,27779
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|37.160
38.100
35.988
33.700
|407,87074
469,43049
440,60482
431,17013
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
7+0
4+0
4+0
|9
7
4
4
|42.583
42.900
38.559
41.300
|401,12855
463,62048
436,58472
417,59202
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
3+0
3+0
|5
5
3
3
|50.838
54.700
41.776
47.600
|391,28370
449,72086
431,75968
407,07382
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
20+0
20+0
—
|10
20
20
—
|53.652
60.400
68.180
—
|387,97560
443,24262
395,56072
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|53+2
53+2
53+2
53+2
|55
55
55
55
|57.564
57.100
56.841
55.100
|383,67115
447,04010
410,37982
395,62387
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|5+0
5+0
8+0
6+0
|5
5
8
6
|59.608
60.200
63.336
61.300
|381,40761
443,48637
401,74505
386,64838
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(Almanca)
|SAY
|10+0
10+0
5+1
3+0
|10
10
6
3
|60.618
60.800
53.802
57.300
|380,35734
442,74059
414,42286
392,45665
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0
7+0
5+0
4+0
|4
7
5
4
|61.991
59.800
54.760
54.600
|378,91937
443,92126
413,14224
396,30089
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
8+0
3+0
4+0
|7
8
3
4
|72.368
70.500
60.696
57.600
|368,29066
431,60316
405,18611
392,00653
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0
—
—
—
|4
—
—
—
|86.650
—
—
—
|354,66534
—-
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|89.315
81.900
76.874
73.500
|352,29415
418,80479
385,12882
370,58166
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|89.954
—
—
—
|351,70457
—-
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
4+0
3+0
20+0
|3
4
3
20
|107.386
115.000
118.455
152.000
|337,08335
384,53048
343,97252
303,21984
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|5+0
11+0
3+0
4+0
|5
11
3
4
|109.747
136.000
116.668
113.000
|335,20721
366,89289
345,45648
330,31567
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|113.322
111.000
102.890
90.400
|332,35350
388,65229
357,69076
351,52654
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
30+0
40+0
40+0
|30
30
40
40
|118.466
112.000
136.751
128.000
|328,54622
387,59158
330,09893
319,25640
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|126.151
116.000
117.334
103.000
|323,05467
383,94990
344,87126
338,64886
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|3+0
4+0
3+0
3+0
|3
4
3
3
|129.368
142.000
141.277
123.000
|320,81332
361,88742
327,00964
322,58626
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|151.092
147.000
149.160
133.000
|307,03651
358,08656
321,85346
315,02249
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|13+1
13+1
13+1
13+1
|14
14
14
14
|155.915
178.000
166.361
150.000
|304,29003
337,21709
311,63472
304,41817
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|14+0
15+0
3+0
2+0
|14
15
3
2
|160.224
163.000
123.240
124.000
|301,82484
347,19305
340,17654
322,12242
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|177.986
180.000
174.299
164.000
|292,51646
335,89167
307,38968
296,46734
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
28+0
25+0
10+0
|30
28
25
10
|179.192
186.000
196.616
123.000
|291,93026
332,43009
296,46915
322,28055
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|207.424
196.000
193.284
178.000
|279,03647
327,08613
298,01787
289,08666
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|1+0
14+0
—
—
|1
5
—
—
|208.240
—
—
—
|278,69329
—
—
—
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|221.538
214.000
197.498
176.000
|273,27829
317,70251
296,09673
289,86876
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|41+0
41+0
35+0
35+0
|41
41
35
35
|223.807
245.000
267.136
284.000
|272,38216
303,81666
270,09028
251,80901
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|231.603
220.000
206.958
181.000
|269,38100
314,82849
291,92928
287,46357
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|24+1
24+1
—
—
|25
25
—
—
|233.161
240.000
—
—
|268,80822
305,91104
—
—
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|253.765
232.000
222.681
215.000
|261,62298
309,09029
285,54427
273,19008
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|50+0
44+0
29+0
29+0
|50
44
29
29
|257.149
267.000
235.639
233.000
|260,52063
294,73770
280,65994
266,77424
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
21+0
37+0
44+0
|25
21
6
27
|260.767
284.000
Dolmadı
Dolmadı
|259,35883
288,56513
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
42+2
|47
47
47
44
|262.167
246.000
229.270
208.000
|258,91405
303,27780
283,04825
275,78610
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|270.757
257.000
257.699
232.000
|256,23286
298,69334
273,07474
267,13385
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|273.600
—
—
—
|255,38353
—-
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|48+2
48+2
56+2
56+2
|50
50
58
58
|274.391
262.000
252.656
228.000
|255,14985
296,61405
274,73815
268,39570
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
43+0
26+0
26+0
|25
22
11
26
|284.378
—
Dolmadı
261.000
|252,18316
—
Dolmadı
257,93917
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0
8+0
10+0
2+0
|4
4
6
2
|284.689
—
Dolmadı
100.000
|252,08991
—
Dolmadı
342,02233
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|15+1
14+1
14+1
14+1
|16
15
15
15
|289.182
295.000
297.831
290.000
|250,82747
284,87621
261,18232
250,43217
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|11+1
11+1
11+1
11+1
|12
12
12
12
|289.962
296.000
287.681
294.000
|250,59811
284,44350
263,97683
249,35857
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|292.855
—
—
—
|249,81244
—-
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|6+1
6+1
—
—
|7
6
—
—
|296.888
—
—
—
|248,70374
—
—
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|40+1
60+2
60+2
48+2
|13
32
62
50
|Dolmadı
—
295.994
255.000
|Dolmadı
—
261,67710
259,88538
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|4+0
8+0
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2+0
4+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|31
56
62
62
|Dolmadı
—
287.615
262.000
|Dolmadı
—
263,99532
257,71545
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|20+1
30+1
30+1
50+2
|9
8
13
19
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
57+2
|25
64
62
59
|Dolmadı
—
287.736
250.000
|Dolmadı
—
263,96346
261,16016
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|23+0
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|20+1
30+1
40+1
40+1
|9
10
13
25
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|17+0
24+0
7+0
14+0
|1
1
—
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|17+0
21+0
7+0
—
|1
1
—
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
19+0
—
—
|11
6
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|17+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|20+0
—
—
—
|17
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|38+0
42+0
20+0
26+0
|27
30
14
17
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|53
62
62
62
|Dolmadı
285.000
270.931
243.000
|Dolmadı
288,16087
268,90545
263,34257
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|20+1
40+1
60+2
60+2
|10
10
25
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
292.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
249,92331
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
3+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|20+1
50+2
50+2
48+2
|13
16
35
50
|Dolmadı
—
Dolmadı
276.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
253,78777
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (İÖ)
|SAY
|12+1
12+1
14+1
14+1
|5
—
6
9
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
1
0
|Dolmadı
—
231.389
Dolmadı
|Dolmadı
—
282,23829
Dolmadı
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (İÖ)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|12
15
15
15
|Dolmadı
292.000
277.618
279.000
|Dolmadı
285,70638
266,90183
253,04603
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
30+1
50+2
|3
5
4
13
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
30+1
45+2
|3
3
3
10
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(Almanca) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
1+0
|1
—
1
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—