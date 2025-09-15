Haberler Yaşam Haberleri Meke Gölü’ne can suyu
Giriş Tarihi: 15.9.2025

BARIŞ ŞİMŞEK
Konya'nın simgelerinden "dünyanın nazar boncuğu" Meke Gölü, 2027 yılında yeniden suyla buluşacak. Kuruyan göle can suyu olarak Karapınar Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkacak su, 8 kilometrelik boru hattıyla taşınacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kalyon Holding'in sosyal sorumluluk kapsamında 3 megawattlık güneş enerji santrali (GES) kuracağını ve suyun bu enerjiyle göle aktarılacağını açıkladı.

1 MİLYON AĞAÇ DİKİLECEK
Proje tamamlandığında göle yıllık 20 milyon metreküp su verilecek ve çevresinde dikilen yaklaşık 1 milyon ağaç sulanacak. Altay, Tuz ve Beyşehir gölleri için de atıksu arıtma tesisleri kurduklarını belirtti. Beyşehir Gölü'ne 2028'e kadar su deşarj edilmesi planlanıyor.

