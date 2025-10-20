Haberler Yaşam Haberleri Meksika’daki sel felaketinde bilanço artıyor: Ölü sayısı 76’ya yükseldi
Meksika'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel faciası can almaya devam ediyor. Doğal afet nedeniyle şu ana kadar 76 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika'da arama çalışmalarının devam edildiği sel felaketinde 5 eyalette 76 kişi yaşamını yitirirken, 39 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X sosyal medya platformundaki hesabından, selin vurduğu Puebla eyaletine bağlı Pantepec kasabasını ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

"HİÇ KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Yerel yetkililerle koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Sheinbaum, "Halkı, yolların açılması, daha fazla yardımın ulaştırılması ve ulusal görevliler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgilendirdik. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız, yalnız değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum daha sonra Hidalgo eyaletine bağlı Huehuetla ve Tianguistengo bölgelerini de helikopterle havadan inceledi.

