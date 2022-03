Melek Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Türleri: Melek Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Balık bakımına ilk kez başlayacak olan kişiler için melek balığı tavsiye edilebilir. Ayrıca, melek balıkları sahiplerini tanıyabilen nadir balıklardan biridir. Bu nedenle ilk balığınızın melek balığı olması, aranızda duygusal bağın gelişmesi için de etkili olur. Melek balığı hakkında aradığınız tüm soruları bu yazımızda cevaplandırıyoruz.

Melek Balığı Özellikleri Nelerdir?

Melek balığı en zeki balık türlerinden biridir. Cichlid familyasında yer alan melek balığı, sakin balıklarla barış ve huzur içinde kolaylıkla yaşayabilir. Özellikle kılıçkuyruk, terra, moli ve çöpçü balıklarıyla çok iyi anlaşır. Ancak, yavru balıkları yemeye çalışabilen melek balıklarını, yavrularla birlikte tutmamak önemlidir.

Melek balığı, amazon nehirlerinden gelen doğası nedeniyle akvaryumun içerisinde bol bitki arayacaktır. Ayrıca derin ve geniş sularda yüzmeyi seven melek balıkları, vücudundaki dikey çizgiler sayesinde çok iyi kamufle olmayı bilir.

Melek balığının zeki olmalarındaki bir diğer etken ise eşlerini seçerek üremeleridir. Ayrıca, üstünlük sağlamayı seven melek balığı, aynı akvaryumda onlardan daha güçlü bir balığın bulunmasını kabullenemeyebilir ve strese girip hastalanabilirler. Melek balıklarının cinsiyetleri doğduklarından beş ay sonrasında ortaya çıkmaktadır. Hatta, bazen bu bir yılı da bulabilmektedir.

Melek balığının cinsiyetini anlamak için erişkin olduklarında karınlarında tüpe benzeyen bir şey ortaya çıkar. Bu tüpün sivri olması melek balığının erkek olduğunu ifade eder. Eğer tüp düz ise o melek balığı dişidir.

Melek Balığı Bakımı ve Beslenmesi Nasıldır?

Melek balığı suyu çok seven ve her alanda yüzebilen ancak, derinlerde yüzmeyi oldukça seven bir balıktır. Bu nedenle akvaryumunun geniş ve derin olması çok önemlidir. Melek balığının akvaryumunu en az 130 litre tercih etmelisiniz. Ayrıca, amazon nehirlerinden gelen doğası nedeniyle akvaryumda bol bol bitki ve akvaryum dekorları kullanmak onları mutlu edecektir.

Melek balığı, genellikle bitki köklerinin ardında saklanmayı çok sever. Melek balıkları, doğal ortamlarında lepisterlerle beslenirler. Ancak, akvaryum melek balıklarına sadece yem vermek yeterli olacaktır. Hem canlı hem de hazır yiyecekleri yiyebilen melek balıkları yemek yemeyi oldukça fazla seven bir balık türüdür. Melek balıklarını şımartmak için ayda bir kez canlı bir besin verebilirsiniz. Ancak, bu durumda çok dikkatli olmak gerekiyor.

Canlı besin verdikten sonra akvaryumda kalıntılarının olması bir süre sonra melek balığını hasta edebilir. Bu nedenle melek balığına canlı besin verdikten sonra mutlaka akvaryumu arındırmalı ve temizlemelisiniz. Melek balığına canlı besin vermek istemezseniz pul yemler onların beslenmesi ve vitaminlerini karşılamaları için yeterli olacaktır.

Melek Balığı Ne Kadar Yaşar?

Melek balığı, eğer stressiz ve mutlu olduğu bir akvaryum şartlarında yaşarsa 10 yıla kadar rahatlıkla yol arkadaşı olabilir. Melek balıklarının uzun ömürlü olması için akvaryumda ona üstünlük sağlayacak başka bir balığın olmaması ve akvaryumunun bol bitkilerle bezeli olması gerekiyor.

Ayrıca akvaryum suyunun da düzenli olarak temizlenmesi rahat ve huzurlu olmalarını sağlayacaktır. Melek balıkları kendi eşlerini seçen nadir balıklar arasında yer almaktadır. Bu nedenle eğer çiftleştirecekseniz erkek balıkların yoğun olduğu bir akvaryumda eşlerini seçmelerine izin vermelisiniz.