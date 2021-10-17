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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Melek hemşire’nin ölümü kahramanları yasa boğdu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Melek hemşire’nin ölümü kahramanları yasa boğdu
Konya Numune Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Melek Çolak (42), pandeminin başından bu yana koronavirüs hastalarını hayatta tutmak için kahramanca mücadele verdi. 30 Ağustos'ta belirtiler üzerine PCR testi yaptıran Melek hemşireye Kovid-19 teşhisi konuldu. Durumu giderek ağırlaşan hemşire 25 gün önce yoğun bakıma alındı. Entübe edilen Melek hemşire önceki sabah hayata gözlerini yumdu. Mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Melek Çolak'ın cenazesi, hastanede yapılan törenin ardından defnedilmek üzere Konya Beyşehir'e gönderildi.
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Melek hemşire’nin ölümü kahramanları yasa boğdu
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