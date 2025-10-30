Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a sert eleştiriler: Teslim ettiğimiz hizmetleri bile yürütemedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi. Gökçek, Yavaş'ın 6 yıllık yönetimini değerlendirerek, "Kendisine sapasağlam teslim ettiğimiz tüm hizmetleri yürütemedi" dedi.

Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mansur altı yıldan beri belediye başkanı… Bırakın verdiği sözleri yapmayı, kendisine sapa sağlam teslim ettiğimiz tüm hizmetleri yürütemedi. Aşağıda gösterdiğim her şey aslında Ankara'nın son altı senesi… Hepsi de belgeli…"

Yavaş'ın göreve gelirken verdiği vaatleri yerine getirmediğini savunan Gökçek, özellikle ulaşım ve altyapı sorunlarını örnek gösterdi:

"58 kilometre metroyu beş yılda bitireceğim diye söz verdi. Bırakın 58 kilometreyi bitirmeyi, Ankara Metrosu her gün arıza yapıyor. Ankaray bir aydan beri kapalı, çalışmıyor. Teleferik altı aydan beri kapalı. Ankapark beş yıldan beri kapalı, en az on kez açacağım dedi, açamadı."

Trafik ve kent düzenine ilişkin de eleştiriler yönelten Gökçek, "Eskiden 15 dakikada gidilen yerin şimdi bir ila bir buçuk saate çıktığını" söyledi.

"Yollar delik deşik… Ağaçlar kurudu, parklar soldu. Parklardaki havuzlar çalışmıyor, birçoğu toprakla dolduruldu."

"VURGUNLARIN HADDİ HESABI YOK"

Melih Gökçek, Mansur Yavaş döneminde birçok "vurgun" yaşandığını iddia ederek uzun bir liste paylaştı.

İddiasına göre bu dönemde ortaya çıkan "vurgunlar" şunlar:

🔴 Tabut vurgunu

🔴 Kefen vurgunu

🔴 Ceset torbası vurgunu

🔴 Çöp torbası vurgunu

🔴 Konser vurgunu

🔴 Karton bardak vurgunu

🔴 Tahta kaşık vurgunu

🔴 Maske vurgunu

🔴 Asfalt vurgunu

🔴 Ağaç vurgunu

🔴 KİTRE bebek vurgunu

🔴 Ekmek vurgunu

🔴 Karataş Hayvan Barınağı vurgunu

🔴 Kooperatif vurgunu

🔴 Tohum vurgunu

🔴 Kömür vurgunu

🔴 BELPA Mutfak vurgunu

🔴 ANFA Ağaç vurgunu

🔴 Sathi kaplama vurgunu

🔴 EGO Validatör vurgunu

🔴 Sigorta vurgunu

🔴 Başkent Kart vurgunu

🔴 Torflu toprak vurgunu

🔴 Polatlı Su İsale Hattı'ndaki 2,5 milyarlık vurgun

Son olarak Mansur Yavaş'a açık çağrıda bulunan Gökçek, iddialarının televizyon ekranında tartışılabileceğini belirtti:

"Mansur Yavaş'ın bu saydıklarımdan bir tanesine itirazı varsa, kendisinin arzu ettiği televizyonda konuyu tartışalım."