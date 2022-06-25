Haberler Yaşam Haberleri Türk hakem Melis Özçiğdem Dünya Kupası'nda görev alacak! Melis Özçiğdem kimdir, nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 25.6.2022 16:39 Son Güncelleme: 25.6.2022 16:39

Türk hakem Melis Özçiğdem Dünya Kupası'nda görev alacak! Melis Özçiğdem kimdir, nereli, kaç yaşında?

Türk hakem Melis Özçiğdem Dünya Kupası’nda görev alacak! Melis Özçiğdem kimdir, nereli, kaç yaşında?

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Gürcistan ile İrlanda arasında 27 Haziran Pazartesi günü oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasını yönetecek. Böylece 10 yıldan uzun süredir devam eden hakemlik görevinde önemli bir eşiği geçmiş olacak. Turnuvada görev alacak tek Türk hakem olacak. Peki, Melis Özçiğdem kimdir, nereli? İşte detaylar!

Melis Özçiğdem 2022 Dünya Kupası'na katılacak. Kadın Dünya Kupası'nda görev alacak tek Türk hakem olacak. Melis Özçiğdem kimdir, kaç yaşında soruları yönetiliyor. Özçiğdem, UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasını yönetecek. Peki, Melis Özçiğdem kimdir, nereli? İşte detaylar!

MELİS ÖZÇİĞDEM KİMDİR?

Melis Özçiğdem, 26 Ekim 1982 yılında İzmir'in Konak ilçesinde hayata gözlerini açtı. 40 yaşındadır. Eski profesyonel futbolcudur. Daha sonra hakem olmuştur. Futbolculuk kariyerine İzmir Öztürkspor'da başlayan Özçiğdem, 2001 yılında Ankara Üniversitesi'nin futbol takımına katıldı. 2003 ile 2006 arasında Türkiye Kadın Futbol Ligi ara verdi. Daha sonra 2007 yılında Bucaspor ile futbol hayatına geri döndü. Türkiye Kadın Milli Takımında görev almıştır.

MELİS ÖZÇİĞDEM'İN GÖREV ALDIĞI ORGANİZASYONLAR

2010 – 2014 U21 Ligi

2010 – 2014 Bölgesel Amatör Ligi

2014 – TFF Üçüncü Lig

2014 – TFF İkinci Lig

2010 – Kadın Bölgesel Ligi

2008 – 2009 Kadın İkinci Lig

2009 – Kadın Birinci Ligi

2013 – UEFA U17 Kadın Şampiyonlar Ligi

2014 – UEFA U19 Kadın Şampiyonlar Ligi

2019 – UEFA Kadın Şampiyonlar Ligi

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk hakem Melis Özçiğdem Dünya Kupası'nda görev alacak! Melis Özçiğdem kimdir, nereli, kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA