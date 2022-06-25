Türk hakem Melis Özçiğdem Dünya Kupası’nda görev alacak! Melis Özçiğdem kimdir, nereli, kaç yaşında?

MELİS ÖZÇİĞDEM KİMDİR?

Melis Özçiğdem, 26 Ekim 1982 yılında İzmir'in Konak ilçesinde hayata gözlerini açtı. 40 yaşındadır. Eski profesyonel futbolcudur. Daha sonra hakem olmuştur. Futbolculuk kariyerine İzmir Öztürkspor'da başlayan Özçiğdem, 2001 yılında Ankara Üniversitesi'nin futbol takımına katıldı. 2003 ile 2006 arasında Türkiye Kadın Futbol Ligi ara verdi. Daha sonra 2007 yılında Bucaspor ile futbol hayatına geri döndü. Türkiye Kadın Milli Takımında görev almıştır.