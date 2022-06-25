Türk hakem Melis Özçiğdem Dünya Kupası’nda görev alacak! Melis Özçiğdem kimdir, nereli, kaç yaşında?

Melis Özçiğdem 2022 Dünya Kupası'na katılacak. Kadın Dünya Kupası'nda görev alacak tek Türk hakem olacak. Melis Özçiğdem kimdir, kaç yaşında soruları yönetiliyor. Özçiğdem, UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasını yönetecek. Peki, Melis Özçiğdem kimdir, nereli? İşte detaylar!
Melis Özçiğdem, 26 Ekim 1982 yılında İzmir'in Konak ilçesinde hayata gözlerini açtı. 40 yaşındadır. Eski profesyonel futbolcudur. Daha sonra hakem olmuştur. Futbolculuk kariyerine İzmir Öztürkspor'da başlayan Özçiğdem, 2001 yılında Ankara Üniversitesi'nin futbol takımına katıldı. 2003 ile 2006 arasında Türkiye Kadın Futbol Ligi ara verdi. Daha sonra 2007 yılında Bucaspor ile futbol hayatına geri döndü. Türkiye Kadın Milli Takımında görev almıştır.