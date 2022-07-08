Melisa Çayı Nasıl Demlenir? Püf Noktalarıyla Melisa Çayı Nasıl Yapılır, Faydaları Neler?

Doğal yaşama dönüş yolculuklarımızda bitkisel çayları tercih etmek vücudumuz için oldukça yarar sağlayacaktır. Melisa çayı doğanın tüm mucizelerini içinde barındıran bir bitki olduğu için melisa çayının yararları nelerdir sorusu da sıklıkla merak edilmekte ve aranmaktadır. Melisa çayı nasıl yapılır sorusunun cevaplarına ve ayrıntılara geçelim.

Melisa Çayı Nasıl Demlenir?

Bitki çayı içmeyi seviyorsanız melisa çayının hoş kokusunu ve aromasını oldukça seveceksinizdir. Yumuşak içimli bir bitki çayı olan melisanın demlenmesi oldukça kolaydır. Melisa çayı demlemek için ihtiyacınız olan malzemeler kurutulmuş melisa yaprağı ve kaynamış suyunuz hazırsa nasıl demlendiğine geçebiliriz;

Suyunuzu kaynatın.

Kaynamış suyunuzu melisa çayınızı demleyeceğiniz yere alın ve içine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş melisanızı ekleyin.

Kurutulmuş melisanızı kaynamış suda 10 dakika demledikten sonra ılık olarak tüketebilirsiniz.

Melisa Çayının Yararları Nelerdir?

Özellikle sakinleştirici özellikte çay olarak karşımıza çıkan melisa çayının oldukça fazla yararı bulunmaktadır. Her ne kadar vücudumuz için yararlı bir bitki olsa da hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışarak tüketiniz. Melisa çayının vücudumuza yararları aşağıdaki gibidir;

Vücudu sakinleştirir ve dinlendirir.

Kaşıntıların çabuk geçmesine yardım eder.

Akne problemlerini azaltır.

İltihap sökmeye yardımcı olur.

Ağrılı adet dönemlerinde ağrıyı hafifletir.

Konsantrasyonu arttırarak hafızayı güçlendirir.

Uykuya dalmaya yardımcı olur.

Melisa Çayı Demlemenin Püf Noktaları Nelerdir?

Melisa çayı da her bitki çayında olduğu gibi demlerken püf noktalarına dikkat edilmesi gereken bitki çaylarındandır. İşte melisa çayı demlemenin püf noktaları;

Öncelikle 10 dakikadan fazla demlememeye dikkat etmelisiniz. Melisa yaprakları acımsı bir tat bırakabilmektedir.

Şeker ya da tatlandırıcı koyarak melisa çayının etkisini azaltabilirsiniz. Sade olarak tüketmeye dikkat edin.

Çok sıcak ya da çok soğuk tüketmek yerine ılık tüketerek daha lezzetli bir aroma elde edebilirsiniz.

Fazla Tüketimde Melisa Çayının Zararları Nelerdir?

Bitki çaylarının vücudumuza oldukça fazla yararı olduğunu bildiğimiz gibi fazla tüketildiğinde vücudumuza verecekleri zararları da bilmemizde yarar vardır. Peki, melisa çayını fazla tüketmenin zararları nelerdir? Günde 2-3 fincandan fazla tüketilen melisa çayı aşağıdaki etkilere sebep olabilmektedir;