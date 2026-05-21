Melodika çalan 985 öğrenci gözünü Guinness’e dikti

Bursa'da 8 okuldan 985 öğrenci, aynı anda melodika çalıp şarkı söyleyerek "Dünyanın En Kalabalık Melodika Korosu" unvanını almak için rekor denemesi yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen "Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu Projesi" kapsamında 985 öğrenci, aynı anda melodika çalıp şarkı söyledi. Rekorun 950 öğrenciyle Japonya'ya ait olduğunu belirten Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Okulu Müdürü Mehmet Çalık, bu rekoru Türkiye'ye kazandırmak istediklerini söyledi. Aynı okulda müzik öğretmeni olan proje koordinatörü Emine İyi de "Haftada bir saatlik müzik derslerimizle bu çalışmayı hep beraber başardık. Guinness'i temsil eden, öğretmen, kamu çalışanlarının tuttuğu raporlar, Londra'ya gönderilecek. Süreç ondan sonra devam edecek" diye konuştu.

