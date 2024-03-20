Meme Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir? Göğüs Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Günümüzün yaygın hastalıkları içinde yer alan ve kadınların vücutlarında tedavi edilmediği için veya önceden tedbir alınmadığı için kötü sonuçlara yol açmaktadır. Günümüzde pek çok unsurun neden olduğu bu hastalıklar içinde yer alan bazı hastalıkların nerede ve hangi doktorlar tarafından tedavi edildiği bilinmelidir. Bunun için büyük tehlike arz eden meme ağrısı bulunmaktadır. Bu durumda meme ağrısı için hangi doktora gidilir ve göğüs ağrısına hangi bölüm bakar, konusu ayrıca merak edilmektedir.

Meme Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kadın hastalıkları içinde çok yaygın olarak bilinen meme rahatsızlıkları kadınların sıklıkla merak ettiği konulara arsında yer almaktadır. Meme rahatsızlıkları içinde en çok bilinenler arasında yer alan ise önceden meme ağrısı gibi bir ağrı ile başlayan meme kanseri gibi tehlikeli hastalıklar baş göstermektedir. Burada önemli olan bir tehlike anında baş gösteren meme ağrısı için tedavide hangi bölümün doktoruna başvurulması gerektiğini bilmesi gerekmektedir.

Göğüs Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Meme ağrısı için gidilmesi gereken bölüm ve doktoru meme cerrahı ya da genel cerrah uzmanı olmalıdır. Bu durumda hastanın meme hastalığı ile ilgili genel risklerini sorgulayıp meme muayenesi yapmaya klinik meme muayenesi denir. Bu konuda eğitimi olan doktorlar da genel cerrah uzmanlarıdır. Memenin klinik muayenesi için ise genel cerrah uzmanına görülmesi gerekmektedir. Bu durumda meme hastalıkları ve genel cerrahisi konusunda uzmanlaşmış bir meme cerrahına gitmek bilimsel açıdan en uygun olanıdır.