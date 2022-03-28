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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Meme kanserini yendi kızını kucağına aldı

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Meme kanserini yendi kızını kucağına aldı

Edirne'de yaşayan ve 3'üncü çocuğuna hamileyken yapılan tetkikler sonucu memesinde kitle saptanan Serap Kınalı (35) hamileliğinin 3'üncü ayında meme kanseri olduğunu öğrendi. Acil olarak ameliyatla hastanın memesinin alınması gerektiği söylendi. Çok endişelenen ve hem memesini hem bebeğini kaybetmek istemeyen Serap Kınalı ailesi ile Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Tükenmez'e geldi. Tükenmez, yaptığı muayene ve incelemeler sonucu hastanın memesini koruyarak sadece kanserli dokunun ve koltuk altındaki etkilenen lenf nodlarının alınabileceği müjdesini verdi. Ve Serap Kınalı 4 aylık hamileyken ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından genç anne kucağına aldığı bebeğine Şifanur adını verdi. Doç. Dr. Mustafa Tükenmez "1,5 saat süren bir operasyonla hasta organ kaybı yaşamadan ameliyatı tamamladık. Böylelikle hastamızın bebeğini kucağına aldıktan sonra emzirebilme şansı da oldu. " dedi.



Cerrahi operasyon sonrası meme konseyinde değerlendirilen hastaya Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Çiğdem Usul Afşar tarafından 5 aylık hamile iken bebeğe zarar vermeyecek olan ilaçlarla kemoterapi tedavisi başlandı. Tedaviyi sorunsuz olarak tamamladıklarını söyleyen Prof. Dr. Çiğdem Usul Afşar, "3 aylık kemoterapi serüveni sırasında hastamıza bebeği güç verdi ve kemoterapiyi sorunsuz atlattı.

Saçlarını kaybetmek istemeyen hastamıza tedavi esnasında soğuk başlık uyguladık. Böylelikle moral olarak da iyi kalmasını sağladık. Doğuma bir ay kala tedavisine ara verdiğimiz hastamız 9'uncu ayında sağlıklı bebeğini kucağına alıp, 1,5 ay bebeğini emzirdikten sonra da kemoterapi tedavisine devam ettik. Sorunsuz olarak sonuçlanan tedavi süreci sonrası hastamızı sağlığına kavuşmuş olarak evine uğurladık." dedi.



Bebeğine ve sağlığına kavuşan Serap Kınalı, "Zorlu sürecimde hem ailem hem doktorlarım büyük destek oldular. Bebeğime sağlıkla kucağıma alınca da yaşadığım tüm korkuları ve zorlukları unuttum. 3'üncü kez kız annesi olmak ve Şifanur'u da diğer kızlarım gibi emzirebilmek mutluluk verici. Allah tüm hastalara şifa versin, tüm gebeleri sağlıkla bebeklerine kavuştursun." diye konuştu.

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Meme kanserini yendi kızını kucağına aldı
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