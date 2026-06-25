Memlekete hoş geldin şampiyon

ulgaristan'da gerçekleştirilen 2026 SU-DS (Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği) Dünya Şampiyonası'nda büyük başarıya imza atan milli sporcu Abdullah İnan, kazandığı 7 madalyayla Trabzon'a döndü. Başarılı sporcu için Trabzon Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi. Şampiyonada üstün performans sergileyen Abdullah İnan, mozaik erkekler disk atma ve cirit atma branşlarında dünya şampiyonu olurken, mozaik erkekler gülle atma ile triatlon kategorilerinde dünya ikinciliği elde etti. Uzun atlamada üçüncülük kürsüsüne çıkan milli sporcu, ayrıca 4x100 metre ve 4x400 metre erkekler bayrak yarışlarında da altın madalya kazanarak organizasyonu toplam 7 madalya ile tamamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen karşılama töreninde Abdullah İnan'a çiçek takdim edildi. Havalimanında duygusal anlar yaşanırken, sporcunun başarısı büyük alkış aldı. Gazetecilere açıklamada bulunan İnan, şampiyonanın kendisi için çok güzel geçtiğini belirterek, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Anne Müzeyyen İnan ise oğlunun spor yolculuğunun zorlu bir dönemin ardından başladığını anlatarak, "Abdullah, babasını kaybettikten sonra spora yöneldi. Dört yıldır atletizmle ilgileniyor. İlk yılında dünya şampiyonu oldu. Geçen yıl 9 madalya kazanmıştı, bu yıl da 7 madalya ile döndü" ifadelerini kullandı. Engelsiz Yürekler Spor Kulübü Başkanı Nurdan Turhan da Abdullah'ın dört yıldır istikrarlı şekilde başarılar elde ettiğini vurgulayarak, özel sporculara fırsat verildiğinde her alanda önemli sonuçlara ulaşabileceklerini söyledi.

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