Memleketinde fındık toplayan kadın arı sokması sonucu öldü

Giriş Tarihi: 21.8.2025 10:53 Son Güncelleme: 21.8.2025 10:56

Giresun'un Çanakçı ilçesinde bahçede fındık toplayan Nurcay Özcan (50), arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyüne meydana geldi. İstanbul'dan memleketi Giresun'a gelen Nurcay Özcan, bahçede fındık topladığı sırada arı soktu. Bir süre sonra fenalaşan Özcan, yakınları tarafından Çanakçı Sağlık Ocağı'na götürdü. Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Cenazesi İstanbul'a gönderilen Özcan, İstanbul Levent'te Emniyet Evler Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

