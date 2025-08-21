Memleketinde fındık toplayan kadın arı sokması sonucu öldü

Olay, Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyüne meydana geldi. İstanbul'dan memleketi Giresun'a gelen Nurcay Özcan, bahçede fındık topladığı sırada arı soktu. Bir süre sonra fenalaşan Özcan, yakınları tarafından Çanakçı Sağlık Ocağı'na götürdü. Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Cenazesi İstanbul'a gönderilen Özcan, İstanbul Levent'te Emniyet Evler Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.