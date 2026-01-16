Memur emeklisine 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte 4C’liler için zam farkı hesabı

Milyonlarca emekli ve memur için 2026 yılının ilk maaş artışları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 123.19 oranında enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı toplu sözleşme ile birlikte yüzde 18.6 oldu. SSK ve Bağkur emeklileri ilk zamlı maaşlarını bugünden itibaren almaya başlayacak ve 28 Ocak'a kadar tüm maaşlar ödenecek. Memurlar ise 15 Ocak'ta yeni maaşlarını aldılar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaş olarak 20 bin lira ödemeleri ile ilgili yasal düzenleme çıktıktan sonra farklar da yatacak.

Memur emeklileri ise maaşlarını ay başında aldıkları için eski rakam üzerinden ödeme yapıldı. Memur emeklilerinin yüzde 18.6 oranındaki artıştan kaynaklanan farkları ise önümüzdeki günlerde hesaplarında olacak.