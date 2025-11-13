MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI 2026 OCAK: En yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yıl sonunda açıklanacak Kasım ve Aralık verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı ortaya çıkacak. Peki memurlar yeni yılda ne kadar zam alacak, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?