MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, doktor, hemşire... Ocak 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2026 Ocak'ta yapılacak memur maaş zammı merakla bekleniyor. TÜİK'in ekim verileriyle zam oranlarının ilk kısmı belli oldu. Yılın son iki ayındaki enflasyon, artış oranına son şeklini verecek. Polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşlarındaki olası artışlar gündemde. Peki, 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…
Ekimde yıllık enflasyon yüzde 32.87, aylık enflasyon yüzde 2.55 oldu
TÜİK ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ekimde enflasyon yıllık yüzde 32.87, aylık yüzde 2.55 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 37.15 olarak hesaplandı.
Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon ise yüzde 33.29 olarak açıklanmıştı.
Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.
Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu.
Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı
Toplam enflasyon: %10.25
Oluşacak enflasyon farkı : %5.00
Toplu sözleşme zammı: %11
Toplam kümülatif zam: %16.56
Memur maaşları enflasyon oranlarına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yılda iki kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon farkına göre ocak ve temmuz aylarından milyonlarca kamu çalışanının maaş zamları yeniden hesaplanıyor. 8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Yine toplu sözleşme görüşmelerinde karara uygun olarak memur maaşlarına zamla beraber 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.
Merkez Bankası 7 Kasım'da açıkladığı yılın son enflasyon raporunda enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29 bandından yüzde 31-33 bandına çekti. Enflasyon beklentilerindeki değişim maaş zam hesaplarına da yansıdı. Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 18,7'lik zam yapılacak.
Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 33 gelmesi halinde zam oranı yüzde 20,5 olarak hesaplanacak. Yüzde 32'lik enflasyon ise yüzde 19,6'lik bir zamma kapı aralıyor.