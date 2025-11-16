MEMUR MAAŞ ZAMMI TABLOSUNDA GÜNCEL VERİLER: Polis, doktor, öğretmen... En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Kamu çalışanları ve memur emeklileri, yeni yılın ilk zammı için kritik verileri yakından takip ediyor. Memur maaş zammı, belirlenen toplu sözleşme oranına 6 aylık enflasyonun enflasyon farkı eklenerek hesaplanıyor. TÜİK tarafından açıklanan son dört aylık enflasyon (%10,25) ile birlikte, memur zammı için kümülatif oran şimdiden %16,56 seviyesine ulaştı. Ancak zam oranının kesinleşmesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Peki, son anket sonuçlarına göre en düşük polis, doktor, öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Memur maaşları için 2025 yılı toplu sözleşme zammı belirlenmişti. 2026 Ocak ayında memurlara toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ödenecek.
İlk Dört Aylık Verilere Göre Durum:
Dört Aylık Enflasyon (Temmuz-Ekim): %10,25
Memur ve Memur Emeklileri Kümülatif Zam (Şimdiden Kesinleşen): %16,56
TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.
Merkez Bankası'nın yayımladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerini güncelledi. Beklentiler maaş tablosunu da değiştiriyor.
Bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.
TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 olması durumunda memur zammı için enflasyon farkı yüzde 7,91 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,78 oranında memur maaşlarına zam yapılacak.
Bu durumda en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 TL'ye yükselebilir. İşte, tahmini maaş tablosu:
Piyasa beklentileri ve ilk dört aylık kesinleşen enflasyon verileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalara göre, bazı kilit meslek gruplarının 2026 Ocak ayında alması beklenen tahmini maaşları: