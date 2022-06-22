Memur Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Güncel Memur Maaşı Ne Kadar?

Memur maaşı en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Ocak ayında memur maaşlarının nasıl olacağı konusunda güncel liste paylaşılmıştı. Peki, o listeye göre memur maaşları 2022 yılında nasıl olacak? En yüksek ve en düşük güncel memur maaşı nedir? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Memur Maaşları Ne Kadar?

Enflasyon oranından kaynaklı olarak memur maaş zammı, aile yardımı ödeneği dahilinde en düşük 6 bin 368 TL oldu.

En düşük memur emekli aylığı da ek ödemeler ile birlikte 4275 TL'ye yükseliş gösterdi. Ayrıca kamuda çalışan bir genel müdür 21 bin 110 TL, şube müdürü 11 bin 126 TL, öğretmenler ise 8 bin 596 TL alıyor. Polis memurları 9 bin 742, baş komiser ise 11 bin 121 TL maaş almaya başladı. Uzman doktor maaşı 13 bin 214 TL, hemşire 8 bin 341 TL, araştırma görevlileri ise 10 bin 786 TL alıyor. Avukat maaşı 10.934, kaymakam maaşı 19.510 TL oldu.

Memur maaş hesaplama işlemleri için ise internet üzerinde çeşitli siteler bulunuyor. Bu siteler üzerinden maaş hesaplamasını kolaylıkla yapabilirsiniz.

Emekli Memur Maaşları Ne Kadar?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarında da artış gözlemlendi. 6 aylık enflasyon oranına göre; 2000 öncesi SSK emeklilerinin aylığı 3 bin 293 TL, 2000 emeklilerin aylığı ise 2 bin 500 TL oldu.

Bağ- Kur esnaf emeklilerinin aylığı 2 bin 500 TL, Bağ- Kur tarım aylığı daa aynı şekilde 2 bin 500 TL'ye yükseldi.