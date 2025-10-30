MEMUR MAAŞLARI OCAK ZAMMI HESAPLAMA! Polis, öğretmen, hemşire, doktor... son tablo! Memur maaşları ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Maaş zamlarının belirlenmesi için yılın geri kalan ekim, kasım ve aralık aylarında kesin enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Eğer Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 olacak. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 oluyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammı da eklenince memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.

Öte yanda Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Bu beklentisinin gerçekleşmesi halinde toplam enflasyon yüzde 10,02 oluyor. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşına %10,02 zam gelmesi söz konusu. Ortaya ise yüzde 4,78 enflasyon farkı çıkıyor. 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen %11 ilave edilmesi halinde kümülatif zam %16.31 şeklinde hesaplanıyor.