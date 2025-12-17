Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI SON HESAPLAR: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2026 Ocak Memur zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 17.12.2025 08:10

MEMUR ZAMMI SON HESAPLAR: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2026 Ocak Memur zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 2026 Ocak ayı zammı için kritik hesaplamalar başladı. Memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkına ek olarak, toplu sözleşmeden gelen zam ve 1000 TL'lik ek rakam formülüyle belirlenecek. En düşük memur maaşının yeni yılda ulaşacağı seviye için yıl sonundaki son beklentiler değelendiriliyor. İşte memurlara yapılacak zam oranı hesaplaması ve tahmini maaş tablosu.

MEMUR ZAMMI SON HESAPLAR: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2026 Ocak Memur zammı ne kadar olacak?
  • ABONE OL

Memur maaşları, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) belirlenmekte olup, bu artışlar toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşur. 2026 Ocak zammında ise bu iki temel kaleme ek olarak, 1.000 TL'lik ödemenin masada olması, tabloları değiştirmiş durumda. Peki, memur zammı ne kadar olacak, yeni öğretmen, polis, hemşire maaşları ne olacak?

MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: ÜÇ KRİTER MASADA

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak zammı, üç ana kritere göre belirlenecek:

Toplu Sözleşme Zammı: Toplu Sözleşme metnine göre, memurlar 2026 yılının ilk yarısı (Ocak-Haziran) için belirlenen oranda zammı garantilemiştir.

6 Aylık Enflasyon Farkı: Temmuz-Aralık 2025 dönemindeki gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı farkı da maaşlara eklenecek.

Ek Ödeme (1.000 TL): Toplu sözleşme ve enflasyon zammına ek olarak, memur maaşlarına 1.000 TL artış yapılacağı da bu zam süreci özelinde gündemde.

KESİN RAKAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Zammın kesinleşmesi için 3 Ocak 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisi beklenmektedir. Bu verinin ardından, zam oranı netleşecek ve Meclis tarafından resmiyete kavuşturulacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre açıklanan veriler şöyle:

Temmuz: Yüzde 2.06

Ağustos: Yüzde 2.04

Eylül: Yüzde 3,23

Ekim: Yüzde 2.55

Kasım: Yüzde 0,87

Toplam enflasyon: %11.21. 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

* Toplam enflasyon: %11.21
* 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91
* Toplu sözleşme zammı: %11
* Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.

MEMUR MAAŞI HESAPLAMA 2026 OCAK

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahmine göre toplam enflasyon %12.42 seviyesine ulaşacak ve 6 aylık oluşan enflasyon farkı %7.07 olacak. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde yüzde 11'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle kümülatif zam yüzde 18,84 olacak. İşte, olası maaş hesabı:

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 61 bin 18 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 941 liraya yükselecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MEMUR ZAMMI SON HESAPLAR: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2026 Ocak Memur zammı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz