Memur servisi devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Çeşitli kurumlardaki memurları taşıyan Abdullah Rüzgar (62) idaresindeki midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde klinik destek elemanı olarak çalışan Kadriye Koçan (22) hayatını kaybetti. Koçan'ın mesleğe 2022 yılında başladığı, geçen temmuz ayında evlendiği öğrenildi. Kazada sürücü ile araçtaki 21 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.