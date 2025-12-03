MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025 | 2026 Ocak Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur ve emeklilerin maaş artışında belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon verisi için geri sayım sürüyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte hem 5 aylık enflasyon farkı hem de toplu sözleşme payı yeniden hesaplanacak. Maaşların ne kadar yükseleceğini araştıran vatandaşların gündeminde tek soru var: "Zam oranı nasıl şekillenecek?" İşte, Memur ve emekli zammı hesaplamalarında son tablo...
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu. Bu rakamlarla beraber 4 aylık enflasyon SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 10,24 oldu. Memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 şeklinde hesaplandı.
Memur maaşlarına enflasyonda yaşanan gelişmelere göre yılda 2 kez zam yapılıyor. Enflasyon zammına sendikalar ve hükümet yetkilileri tarafından belirlenen toplu sözleşme oranları da yansıtılıyor. 8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Buna ek olarak taban aylıklara 2026 yılında bin lira ilave ödeme gerçekleştirilecek.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası ise yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25'ten yüzde yüzde 31-33 aralığına çıkardı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahminin ise yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.
Yıl sonu için beklenilen yüzde 31,89'luk zam oranı esas alındığında, emeklilerin mevcut maaşlarına göre alacakları yeni maaşlar aşağıdaki gibi olacak.
|SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI MAAŞ (%13,04)
|₺16.881,00
|₺19.082,28
|₺17.000,00
|₺19.216,80
|₺17.500,00
|₺19.782,00
|₺18.000,00
|₺20.347,20
|₺18.500,00
|₺20.912,40
|₺19.000,00
|₺21.477,60
|₺19.500,00
|₺22.042,80
|₺20.000,00
|₺22.608,00
|₺21.000,00
|₺23.738,40
|₺22.000,00
|₺24.868,80
|₺23.000,00
|₺25.999,20
|₺24.000,00
|₺27.129,60
|₺25.000,00
|₺28.260,00
|₺26.000,00
|₺29.390,40
|₺27.000,00
|₺30.520,80
|₺28.000,00
|₺31.651,20
|₺29.000,00
|₺32.781,60
|₺30.000,00
|₺33.912,00