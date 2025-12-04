Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu! 2026 Ocak Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin maaş artışında belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon verisi belli oldu. Açıklanan rakamlarla birlikte hem 5 aylık enflasyon farkı hem de toplu sözleşme payı yeniden hesaplandı. Maaşların ne kadar yükseleceğini araştıran vatandaşların gündeminde tek soru var: "Zam oranı nasıl şekillenecek?" İşte, Memur ve emekli zammı hesaplamalarında son tablo...
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış kaydetti. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon rakamı yüzde 31,07 seviyesine yükseldi.
Temmuzda yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 artış gösteren enflasyon, 5 aylık kümülatif dönemde toplamda yüzde 11,21 olarak hesaplandı.
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam %17.57 olarak hesaplandı. Bu oranda 1.000 liralık taban aylık da eklenecek.
Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı.
• Toplam enflasyon: %11.21
• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57
Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.
Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş
|₺16.881,00
|₺18.773,36
|₺17.000,00
|₺18.905,70
|₺17.500,00
|₺19.461,75
|₺18.000,00
|₺20.017,80
|₺18.500,00
|₺20.573,85
|₺19.000,00
|₺21.129,90
|₺19.500,00
|₺21.685,95
|₺20.000,00
|₺22.242,00
|₺21.000,00
|₺23.354,10
|₺22.000,00
|₺24.466,20
|₺23.000,00
|₺25.578,30
|₺24.000,00
|₺26.690,40
|₺25.000,00
|₺27.802,50
|₺26.000,00
|₺28.914,60
|₺27.000,00
|₺30.026,70
|₺28.000,00
|₺31.138,80
|₺29.000,00
|₺32.250,90
|₺30.000,00
|₺33.363,00