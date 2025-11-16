MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESABI: Son enflasyon ile güncellendi! Polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Kamu çalışanları ve memur emeklileri, yeni yılın ilk zammı için kritik verileri yakından takip ediyor. Memur maaş zammı, belirlenen toplu sözleşme oranına 6 aylık enflasyonun enflasyon farkı eklenerek hesaplanıyor. TÜİK tarafından açıklanan son dört aylık enflasyon (%10,25) ile birlikte, memur zammı için kümülatif oran şimdiden %16,56 seviyesine ulaştı. Ancak zam oranının kesinleşmesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Peki, son anket sonuçlarına göre en düşük polis, doktor, öğretmen maaşları ne kadar olacak?