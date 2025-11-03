MEMUR MAAŞI 2026 OCAK ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar alacak?

Memur zammı hesaplamasında geri sayım başladı. TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2026 Ocak memur maaş zammı için sadece iki veri kaldı. Temmuz ayında en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise gözler kasım ve aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar, yüzde kaç zamlanacak? İşte 6 aylık enflasyon verilerine göre tahmini memur zammı hesaplama tablosu ve detaylar…
Memur maaşları yılda 2 kez enflasyon farkına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplanıyor. 8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.
ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.
Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı
Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.
Hesaplamaya bin liralık ilave ek ödeme eklenmemiştir.