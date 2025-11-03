MEMUR MAAŞI 2026 OCAK ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar alacak?

Memur zammı hesaplamasında geri sayım başladı. TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2026 Ocak memur maaş zammı için sadece iki veri kaldı. Temmuz ayında en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise gözler kasım ve aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar, yüzde kaç zamlanacak? İşte 6 aylık enflasyon verilerine göre tahmini memur zammı hesaplama tablosu ve detaylar…