MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESABLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Ocak 2026 memur zammı için geri sayım devam ediyor. Yeni yılın ilk yarısında maaşlara yansıyacak artışta enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranı etkili olacak. Temmuz ayında en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL olarak güncellenmişti. Ocak ayında memur maaşlarının ne kadar yükseleceği ve zam oranının kaç yüzde olacağı merak ediliyor. İşte 6 aylık enflasyon verilerine göre tahmini memur zammı hesaplama tablosu ve detaylar…