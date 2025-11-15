MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaşı zammı ne kadar olacak?

2026 Ocak memur zammı için süreç netleşmeye başladı. TÜİK'in ekim ayı verileri doğrultusunda dört aylık enflasyon farkı belli olurken, yılın geri kalan enflasyon rakamları zam oranının belirlenmesinde son aşamayı oluşturacak. En düşük memur maaşının kaç TL'ye çıkacağı sorusu da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki memur maaşı kaç TL olacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire... ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.
TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.
Memur maaşları yılda 2 kez enflasyon farkına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplanıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.
TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.