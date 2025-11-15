MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaşı zammı ne kadar olacak?

ENFLASYONDA 4 ORAN BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.

TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.