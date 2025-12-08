MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA TABLOSU: En düşük memur maaşı yüzde kaç zamlanacak, ne kadar?

Yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili hesaplamalar hız kazandı. 2026 Ocak zammına kısa süre kala, 5 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla en düşük memur maaşı ve meslek meslek zamlı tutarlar araştırılmaya başlandı. Gözler maaşlara son şeklini verecek Aralık enflasyon verisinde. Peki, 2026 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar alacak?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2.55 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olmuştu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda yıllık %31,07 aylık %0,87 arttı.
Ocak 2025'te memur ve memur emeklisi için yüzde 10,57 enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu orana toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde zam da eklenince memur zammı yüzde 15,57 oldu. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.
Toplu sözleşme zammı da memur maaşlarının hesaplanmasında önemli bir belirleyici. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam %17.57 olarak hesaplandı. Bu oranda 1.000 liralık taban aylık da eklenecek.
Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı
• Toplam enflasyon: %11.21
• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57
Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.