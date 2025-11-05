MEMUR ZAMMI 2026 OCAK MAAŞI HESABLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Memur maaşlarının 2026 Ocak döneminde ne kadar artacağı milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK ekim verileriyle zam oranı hesaplamalarının ilk kısmı belirlendi. Yılın son iki ayındaki enflasyon sonuçları ise artış oranına nihai şeklini verecek. Polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşlarında beklenen değişiklikler gündeme gelirken memur zammına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları yüzde kaç artacak?