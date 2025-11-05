MEMUR ZAMMI 2026 OCAK MAAŞI HESABLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Memur maaşlarının 2026 Ocak döneminde ne kadar artacağı milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK ekim verileriyle zam oranı hesaplamalarının ilk kısmı belirlendi. Yılın son iki ayındaki enflasyon sonuçları ise artış oranına nihai şeklini verecek. Polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşlarında beklenen değişiklikler gündeme gelirken memur zammına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları yüzde kaç artacak?
Memur maaşları yılda 2 kez enflasyon farkına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplanıyor. 8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.
Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı
Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.
Hesaplamaya bin liralık ilave ek ödeme eklenmemiştir.