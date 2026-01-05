MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memur maaşı belli oldu: Polis, öğretmen, doktor, hemşire zam tablosu...

ENFLASYONA GÖRE MEMUR MAAŞ HESABI

• Toplam enflasyon: %12.19

• 5 aylık enflasyon farkı: %6.85

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Kümülatif zam: %18.61

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Öte yandan 52 bin 617 lira olarak uygulanan en düşük memur maaşı 60 bin 896 lira oldu. En düşük memur emekli maaşı 27 bin 889 TL şeklinde hesaplandı.