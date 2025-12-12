MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Memur maaşı kuruş kuruş hesaplandı! İşte meslek meslek 6 farklı tablo

Yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. Temmuz ayında maaşlarına zam alan memur ve memur emeklileri, 2026 yılının ilk altı ayı için maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon ile 5 aylık zam oranı belli oldu. Geriye sadece Aralık ayı TÜFE verileri kaldı. 3 ocakta açıklanacak verilerle yaklaşık 5 milyon memurun yeni yılda alacağı zam oranı kesinleşecek.
Peki memur ve memur emeklisi maaşına zam oranı yüzde kaç olacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek tüm detaylar...
ZAM İÇİN GÖZLER 3 OCAK'TA
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. Zam TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri ile belli oluyor. Bugüne kadar 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Son enflasyon oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak. Memur ve memur emeklileri zam için bu tarihe odaklandı.
5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU
TÜİK verilerine göre 5 aylık zam oranı belli oldu. Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında yüzde 2,55, Kasım ayında yüzde 0,87 olmak üzere toplam enflasyon 10,75 olurken, memur ve memur emeklileri için 5 aylık kümülatif zam oranı yüzde 11,21 olarak gerçekleşti.
Enflasyon farkı yüzde 5,91 olurken, 5 aylık toplam kümülatif artış yüzde 17,57 hesaplandı.
Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:
ENFLASYON FARKI + 1.000 TL EK ÖDEME
Temmuz ayında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.
2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11 zam artı enflasyon farkı toplamında bir zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına yine toplu sözleşmede varılan anlaşmaya göre 1000 lira ilave ödeme yapılacak.
GÜNCEL ZAM HESABI
TÜİK verilerine sonucunda gerçekleşen yüzde 17.57'lik zam oranına göre en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken, en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olarak hesaplandı.
1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.
ZAM İÇİN HÜKÜMETTEN NET ORAN
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon için yüzde 31'e işaret etti. Bakan Şimşek, "Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek" dedi.
Yüzde 31'lik enflasyon oranı baz alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Böyle bir tabloda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,28 zam oranını ceplerine koyacak. Memur ve memur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.93 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme kaynaklı zam oranı da eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 18.7 olacak.
Yıl sonu beklentilerine göre güncel zam hesaplaması:
Yüzde 18.7'lik zam oranı baz alındığında mevcutta 50 bin 503 olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 59 bin 947 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 910 liraya çıkacak.
1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 947 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 910 liraya yükselecek.
YIL SONU BEKLENTİLERE GÖRE ZAM HESABI
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25'ten yüzde 31-33 aralığına çıkarırken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.
Yüzde 31-33 olan yıl sonu enflasyon tahmin aralığının gerçekleşmesi halinde Ocak zammının yüzde 18.7-20.5 arasında gelmesi muhtemel. Yüzde 32 olan yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 19.61'lik zam oranına işaret ediyor.
Yüzde 19,61'lik zam oranı baz alındığında mevcutta 50 bin 503 olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 407 liraya yükselecek.
En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 116 liraya çıkacak.
1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 61 bin 407 liraya en düşük memur emeklisi maaşı ise 28 bin 116 liraya yükselecek.