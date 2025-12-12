MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Memur maaşı kuruş kuruş hesaplandı! İşte meslek meslek 6 farklı tablo

Yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. Temmuz ayında maaşlarına zam alan memur ve memur emeklileri, 2026 yılının ilk altı ayı için maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon ile 5 aylık zam oranı belli oldu. Geriye sadece Aralık ayı TÜFE verileri kaldı. 3 ocakta açıklanacak verilerle yaklaşık 5 milyon memurun yeni yılda alacağı zam oranı kesinleşecek.

Peki memur ve memur emeklisi maaşına zam oranı yüzde kaç olacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek tüm detaylar...