MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memura 2’li hesap: Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 seviyesini işaret etti. Bakan Şimşek'in vurguladığı yüzde 31 seviyesinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.28 oluyor. Bu şekilde gerçekleşmesi halinde SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12.28 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6.93'lük enflasyon farkı ile yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı birleşince, toplam zam oranı yüzde 18.7'ye ulaşacak. Hâlihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı, yüzde 12.49'luk zam senaryosunda 18 bin 989 TL'ye, yüzde 12.28'lik senaryoya göre ise 18 bin 953 TL'ye yükselecek.