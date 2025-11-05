Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI HESABI OCAK 2026: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?Polis, öğretmen, hemşire, doktor…
MEMUR ZAMMI HESABI OCAK 2026: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?Polis, öğretmen, hemşire, doktor…

2026 Ocak memur maaş zammı için tablo netleşmeye başladı. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşları yeniden hesaplandı. TÜİK verilerine göre Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55, yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 oldu. Buna göre Temmuz-Ekim dönemini kapsayan toplam enflasyon yüzde 10,25 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri için kümülatif zam oranı ise şimdiden yüzde 16,56’ya ulaştı. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri 2026 Ocak zammı için geri sayımda. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,55 olarak açıklanmasıyla, maaş hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Toplam 4 aylık enflasyon yüzde 10,25'e ulaşırken, toplu sözleşme farkı ile birlikte memur ve memur emeklilerine yansıyacak kümülatif artış oranı yüzde 16,56 oldu. Gözler şimdi Kasım ve Aralık enflasyon verilerinde. Peki, 2026 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak?

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

Toplam enflasyon: %10.25

Oluşacak enflasyon farkı : %5.00

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam kümülatif zam: %16.56

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.

