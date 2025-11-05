MEMUR ZAMMI HESABI OCAK 2026: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?Polis, öğretmen, hemşire, doktor…

Memurlar ve memur emeklileri 2026 Ocak zammı için geri sayımda. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,55 olarak açıklanmasıyla, maaş hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Toplam 4 aylık enflasyon yüzde 10,25'e ulaşırken, toplu sözleşme farkı ile birlikte memur ve memur emeklilerine yansıyacak kümülatif artış oranı yüzde 16,56 oldu. Gözler şimdi Kasım ve Aralık enflasyon verilerinde. Peki, 2026 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak?
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.
Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı
Toplam enflasyon: %10.25
Oluşacak enflasyon farkı : %5.00
Toplu sözleşme zammı: %11
Toplam kümülatif zam: %16.56
Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.